Calcio Storico | triangolare in memoria di Alessandro Dei capitano degli Azzurri

Il 28 marzo 2026 si terrà un torneo di Calcio storico con tre squadre: veterani, vigili del fuoco e amici di Alessandro. La manifestazione si svolge in ricordo di Alessandro Dei, ex capitano degli Azzurri e successivamente loro presidente, scomparso nell’agosto 2025. La partita si svolge in un campo cittadino e coinvolge diverse persone legate direttamente alla sua vita e alla sua carriera sportiva.

FIRENZE – Un triangolare di Calcio storico il 28 marzo 2026 tra veterani, vigili del fuoco e amici di Alessandro, dedicato alla memoria di Alessandro Dei, capitano degli Azzurri di cui poi è stato presidente, scomparso nell’agosto 2025. E’ una delle iniziative in programma per la quinta edizione della Settimana del Fiorentino, che torna dal 21 al 29 marzo. La manifestazione è ideata dal Comune di Firenze in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze, biblioteche comunali, musei civici fiorentini, Muse, associazioni di categoria e culturali. Si inizia come ogni anno con ‘Il Quiz del Fiorentino’ dedicato alla conoscenza della storia,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Calcio Storico: triangolare in memoria di Alessandro Dei, capitano degli Azzurri Articoli correlati Lutto nel calcio italiano: morto a 39 anni Nicolas Giani, storico capitano della SpalIl mondo del calcio italiano si stringe nel dolore per la scomparsa di Nicolas Giani, ex difensore e storico capitano della Spal, venuto a mancare... Morto Nicolas Giani: dramma nel mondo del calcio, si è spento a 39 anni lo storico capitano della SpalCalciomercato, Kanté-En Nesyri e quell’intreccio in Arabia! Cosa sta succedendo in queste ore Premier League, chiusura di calciomercato col botto!... Tutto quello che riguarda Calcio Storico Argomenti discussi: Settimana del Fiorentino. Quinta edizione. Calcio Storico: triangolare in memoria di Alessandro Dei, capitano degli AzzurriUn triangolare di Calcio storico il 28 marzo 2026 tra veterani, vigili del fuoco e amici di Alessandro, dedicato alla memoria di Alessandro Dei, capitano degli Azzurri di cui poi è stato presidente, s ... firenzepost.it Triangolare dal 21 al 29 marzo per la Settimana del FiorentinoUn triangolare di Calcio Storico dedicato alla memoria di Alessandro Dei, un laboratorio creativo per famiglie con la costruzione simbolica del Carro ed un Grande Pinocchio in piazza Santa Croce ... nove.firenze.it