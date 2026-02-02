Morto Nicolas Giani | dramma nel mondo del calcio si è spento a 39 anni lo storico capitano della Spal

Un giorno di dolore per il calcio italiano. Nicolas Giani, ex capitano della Spal, si è spento a 39 anni. La notizia ha sconvolto la città di Ferrara e il mondo dello sport, dove era molto conosciuto e rispettato. La sua morte rappresenta una grande perdita per tutti gli appassionati.

Approfondimenti su Nicolas Giani

Nicolas Giani, ex capitano della Spal, è morto a soli 39 anni dopo aver combattuto una malattia.

La città di Ferrara piange Nicolas Giani, ex capitano della Spal, scomparso a soli 39 anni.

Ultime notizie su Nicolas Giani

Nicolas Giani, morto a 39 anni l'ex capitano della Spal. Lascia moglie e figlia, fatale una lunga malattiaLutto nel mondo del calcio. Nicolas Giani, 39 anni ed ex capitano della Spal, è morto dopo una battaglia contro una malattia. Giani, che in carriera è riuscito nell'impresa ... ilmessaggero.it

Nicolas Giani è morto a 39 anni dopo una malattia: addio all’ex capitano della Spal che arrivò in Serie ANicolas Giani è morto a 39 anni dopo una malattia: fu capitano e simbolo della SPAL nella doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A ... fanpage.it

