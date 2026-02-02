Lutto nel calcio italiano | morto a 39 anni Nicolas Giani storico capitano della Spal

Il calcio italiano piange la perdita di Nicolas Giani, ex capitano della Spal, morto a soli 39 anni. La notizia ha colpito il mondo dello sport, lasciando sgomento tra tifosi e ex compagni. Giani aveva rappresentato per anni la squadra di Ferrara, diventando un simbolo di dedizione e leadership. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare.

Il mondo del calcio italiano si stringe nel dolore per la scomparsa di Nicolas Giani, ex difensore e storico capitano della Spal, venuto a mancare all’età di soli 39 anni. La notizia della sua morte, avvenuta lunedì 2 febbraio 2026 a Desenzano del Garda, ha scosso profondamente non solo i tifosi della squadra di Ferrara, ma l’intero panorama sportivo nazionale. Giani lottava da tempo contro una grave malattia che lo aveva costretto ad affrontare una sfida ben più difficile di quelle vissute sul rettangolo verde. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, in particolare per la moglie Raluca e la figlia Bianca, ma anche nel cuore di migliaia di appassionati che lo hanno ammirato per la sua professionalità e il suo attaccamento alla maglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

È morto a 39 anni l’ex capitano della Spal, Nicolas Giani.

Un giorno di dolore per il calcio italiano.

