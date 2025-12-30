Dal 3 al 5 gennaio a Faenza e Lugo si svolge il Memorial Bianchi, torneo giovanile organizzato dalla Raggisolaris Academy. L’evento, dedicato ad Alessandro Bianchi, giovane cestista scomparso nel 2023, vede la partecipazione di 18 squadre provenienti da diverse regioni. Un’occasione per onorare la memoria di Alessandro e promuovere lo sport tra i giovani, nel rispetto della sua passione e del suo spirito competitivo.

Sabato si alza il sipario sul Memorial Bianchi, torneo giovanile organizzato dalla Raggisolaris Academy intitolato ad Alessandro Bianchi, cestista dell’Academy deceduto a 18 anni in un incidente stradale nell’agosto del 2023 (nella foto, i genitori con la foto di Alessandro, durante una premiazione). La terza edizione del torneo, che si giocherà dal 3 al 5 gennaio, vedrà la partecipazione di diciotto società provenienti da tutta la regione e gli incontri si disputeranno a Faenza al Campus e alla palestra della scuola media Bendandi e a Lugo al Pala Lumagni. Il programma. Sabato. Aquilotti 2015 Silver: Raggisolaris Academy Barbiano, PV Bologna, Cesena Basket 2005, Cesenatico Basket, Futura Faenza, International Imola, Virtus Imola e Basket Russi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket giovanile Dal 3 al 5 gennaio, a Faenza e Lugo, il torneo dedicato al cestista dell'Academy morto a 18 anni nel 2023. Memorial Bianchi, 18 squadre se lo contendono

