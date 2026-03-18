Calcio Edoardo Bove torna a segnare | primo gol al Watford dopo 506 giorni

Dopo 506 giorni, Edoardo Bove ha segnato di nuovo durante una partita di calcio contro il Watford. È stato il suo primo gol dopo un lungo periodo senza reti. La sua presenza in campo e questa segnatura rappresentano un momento importante per lui e per la squadra. La partita si è conclusa con questa rete, che ha suscitato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Un gol dal significato particolare. Edoardo Bove è tornato a gonfiare la rete sul rettangolo verde. Dopo il grave malore cardiaco accusato il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, il calciatore romano ha suggellato la sua rinascita agonistica, segnando la sua prima rete con la maglia del Watford nel 3-1 al Wraxham in una partita di seconda divisione. Il centrocampista italiano è andato a segno al 94º minuto della sfida citata. Una realizzazione che rappresenta la fine di un’attesa durata 506 giorni dall’ultima rete. “ Quanto mi mancava questa sensazione “, ha scritto sui social Bove, commentando brevemente le sue emozioni. Trasferitosi... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Edoardo Bove torna a segnare: primo gol al Watford dopo 506 giorni Articoli correlati Bove, il gol della rinascita: 506 giorni dopo l’incubo torna al topIl destino restituisce il maltolto a Edoardo Bove: il centrocampista romano torna al gol a 506 giorni dall’ultima marcatura, sigillando il successo... Leggi anche: Bove torna al gol dopo 506 giorni: “Quanto mi mancava questa sensazione”. E i tifosi gli dedicano uno striscione Why Edoardo Bove Could Be a Game-Changer for Watford Contenuti utili per approfondire Edoardo Bove Temi più discussi: Bove torna a esultare: primo gol dal rientro in campo. Quanto mi mancava; Bove, una notte speciale: il primo gol col Watford in Championship; Bove, la rinascita è compiuta: a segno col Watford, è il primo gol dopo l'arresto cardiaco. E spunta uno striscione...; Tutti in piedi per Edoardo Bove: segna il suo primo gol 472 giorni dopo l’incubo a Firenze: Quanto mi mancava questa sensazione. Bove torna al gol e il Watford vince: Come chiudere un cerchio. I tifosi gli dedicano uno striscioneA volte il calcio riesce a raccontare storie che vanno oltre il risultato. È il caso di Edoardo Bove, protagonista di una serata speciale in Championship. Entrato in campo all’83’, il centrocampista h ... tuttosport.com Edoardo Bove torna a sorridere: primo gol con il Watford e l’abbraccio dei tifosi della Roma. Il racconto di una partita emozionanteEdoardo Bove ha segnato il suo primo gol con il Watford e c’è stato un abbraccio dei tifosi della Roma. Il racconto di una partita emozionante Un momento di altissimo spessore sportivo ed emotivo ha i ... calcionews24.com Edoardo #Bove torna ad esultare 506 giorni dopo. L’ex Roma e Fiorentina ha segnato la prima rete dal suo rientro in campo dopo lo stop dovuto a problemi cardiaci. Il centrocampista romano, al 94’ della partita di Championship contro il Wrexham, ha r - facebook.com facebook Il primo gol di Edoardo Bove dopo l’arresto cardiaco, con il Watford x.com