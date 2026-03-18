Dopo 506 giorni, Edoardo Bove torna a segnare in una partita ufficiale. La sua ultima rete risaliva all’1 dicembre 2024, durante un match tra Fiorentina e Inter, quando si era accasciato improvvisamente in campo. Questa volta, Bove ha celebrato il suo ritorno con un gol, ricevendo anche uno striscione dai tifosi. La partita ha segnato un momento importante nella sua carriera.

Il ritorno in campo e adesso anche il primo gol. Edoardo Bove mette un altro tassello nella sua “nuova” carriera dopo quell’1 dicembre 2024 in cui durante un Fiorentina – Inter si è accasciato all’improvviso, facendo temere il peggio. L’ex centrocampista della Roma ha infatti segnato a 506 giorni dall’ultima volta. Lo ha fatto nel corso di Watford – Wrexham, finita 3-1, con Bove che ha proprio segnato la rete del 3-1 per chiudere il match. Il centrocampista ha condiviso poi la sua gioia anche sui social, dove ha pubblicato la foto della sua esultanza accompagnata dalla frase: “ Quanto mi mancava questa sensazione “. Bove non segnava dal 27 ottobre 2024, quando nel match tra Fiorentina e Roma segnò il gol del momentaneo 4-1, circa due mesi prima di accasciarsi in campo in Fiorentina-Inter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bove torna al gol dopo 506 giorni: “Quanto mi mancava questa sensazione”. E i tifosi gli dedicano uno striscione

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