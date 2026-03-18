Dopo 506 giorni dall’ultimo gol, il centrocampista romano torna a segnare e contribuisce alla vittoria del Watford contro il Wrexham. La rete di Bove rappresenta un momento importante per il giocatore, che ha ritrovato il gol dopo un lungo periodo senza segnature. La partita si conclude con il successo della squadra, con il centrocampista protagonista in campo.

Il destino restituisce il maltolto a Edoardo Bove: il centrocampista romano torna al gol a 506 giorni dall’ultima marcatura, sigillando il successo del Watford contro il Wrexham. La parabola del classe 2002, iniziata con il drammatico arresto cardiaco dello scorso 14 febbraio durante Fiorentina-Inter, ha toccato il suo apice emotivo nel recupero della sfida di Championship. Entrato al minuto 83 per volontà del tecnico Still, Bove ha trasformato il fango della sofferenza in gloria sportiva, ribadendo in rete una respinta della traversa al 94? e fissando il risultato sul definitivo 3-1. L’azione, nata da un’iniziativa di Mamadou Doumbia e rifinita dal legno colpito da Bola, ha consegnato il pallone del riscatto sui piedi dell’ex giallorosso, freddo nello stop di destro e nella conclusione di sinistro che ha fulminato Okonkwo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bove, il gol della rinascita: 506 giorni dopo l’incubo torna al top

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Chissà che emozione ha sentito dentro di sé Edoardo Bove. Questo gol è un sogno che si avvera. É quell’attimo che cancella tutto. Forza Edo avanti così - facebook.com facebook

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