TikTok ha favorito una campagna di disinformazione in Polonia | non è la prima volta che accade nell' Ue

La piattaforma TikTok è al centro di recenti preoccupazioni in Polonia, dove è stata coinvolta in una campagna di disinformazione. La Commissione europea ha annunciato l’avvio di un’indagine per verificare eventuali violazioni del Digital Service Act, in un contesto in cui il social media è già stato oggetto di scrutinio all’interno dell’Unione Europea. Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare il ruolo dei social network nella diffusione di informazioni.

TikTok, la Francia vuole il divieto per i minori di 15 anni: "Tossico e crea dipendenza" - In Francia una commissione parlamentare d'inchiesta su TikTok ha raccomandato di vietare il social media ai minori di 15 anni per contrastare la sua "trappola algoritmica" che può compromettere la ... tg24.sky.it

Baci Perugina festeggia il Natale su TikTok con YAM112003 - Baci Perugina festeggia il Natale su TikTok con una campagna firmata YAM112003, pensata per rafforzare la rilevanza del brand e aprire un nuovo territorio di connessione con la ... engage.it

