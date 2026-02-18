WWE sbarca in Italia | Clash in Italy a Torino il 31 maggio 2026 prima volta nella storia

La WWE ha annunciato che il 31 maggio 2026 si terrà a Torino il primo evento di livello mondiale, “Clash in Italy”. La decisione arriva dopo mesi di trattative e rappresenta un grande passo per lo sport americano in Italia. La città si prepara ad accogliere i lottatori più famosi, che porteranno sul ring match spettacolari davanti a migliaia di fan appassionati.

Torino, 18 febbraio 2026 – L’annuncio è ufficiale: la WWE ha confermato che “Clash in Italy” sarà il primo Premium Live Event organizzato sul territorio italiano. La cornice scelta è Torino, con la Inalpi Arena pronta a ospitare l’evento in una domenica che, nelle intenzioni della compagnia, punta a segnare un passaggio simbolico nell’espansione europea del brand. La notizia arriva attraverso una comunicazione della WWE che inquadra Torino come tappa centrale di una tournée più ampia, pensata per consolidare la presenza dal vivo nel continente e valorizzare il pubblico europeo, già protagonista negli ultimi anni di eventi internazionali molto seguiti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

