Ghoulam | Dopo la prima partita a Bergamo volevo scappare | fui scioccato dalla cattiveria dei tifosi avversari

Faouzi Ghoulam ha raccontato di aver desiderato scappare subito dopo la prima partita a Bergamo, colpito dalla cattiveria dei tifosi avversari. Durante un’intervista con Fanpage, l’ex calciatore ha condiviso alcuni retroscena legati al suo periodo a Napoli, descrivendo le emozioni e le reazioni che ha vissuto in quegli incontri. Le sue parole offrono uno spaccato diretto di quegli eventi.

Faouzi Ghoulam, nel corso di un’intervista concessa a Fanpage, ha svelato diversi retroscena risalenti ai tempi della sua permanenza a Napoli. Le parole di Ghoulam. Ti hanno cercato anche squadre di Serie A? Perché hai detto di no? Dopo essere passato da Napoli, per me era complicato rimanere in Italia. Non avrei potuto giocare in nessun’altra squadra, davvero non me la sentivo. Ci racconti cosa è successo “dietro le quinte” della trattativa che ti ha portato dal Saint-Étienne al Napoli? In quel periodo ero in trattativa con la Roma. Avevano iniziato il campionato in modo strepitoso con Rudi Garcia, facendo dieci vittorie su dieci. Mi volevano, ma non avevano i fondi per acquistarmi a gennaio, quindi l’idea era di bloccarmi per l’estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

