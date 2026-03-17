Il Cagliari ha pubblicato un comunicato ufficiale che sorprende tutti, mentre il Napoli, reduce da una vittoria per 2-1 contro il Lecce, si sta preparando per l’incontro di venerdì contro i sardi. La partita tra le due squadre è ora al centro dell’attenzione, con i rispettivi club che annunciano le proprie decisioni ufficiali in vista del match.

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce, il Napoli volta pagina e si prepara in vista della sfida del prossimo venerdì contro il Cagliari. Una trasferta insidiosa per ogni club, che però i partenopei vogliono far loro per arrivare nel migliore dei modi alla sosta. Gli azzurri sono a +6 sul quinto posto e ad un solo punto dal Milan secondo. Inutile dire che l’obiettivo sia tentare il sorpasso prima delle due settimane di riposo. Anche il Cagliari, però, non ha nessuna intenzione di piegarsi. Cagliari, ritiro prima del Napoli: i sardi cercano l’impresa. L’ultima sconfitta per 3-1 contro il Pisa, avversario tutt’altro che imbattibile e soprattutto in inferiorità numerica per quasi un’ora, è stata un durissimo colpo per il Cagliari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli, la decisione dei sardi spiazza tutti: comunicato ufficiale del club

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