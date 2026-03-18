Uno studio condotto dai ricercatori del Mass General Brigham in collaborazione con Harvard T. H. Chan School of Public Health analizza l’effetto di caffè e tè sulla prevenzione della demenza. La ricerca si basa su un'ampia coorte prospettica, coinvolgendo migliaia di partecipanti, e si concentra sull’associazione tra il consumo di queste bevande e il rischio di sviluppare disturbi cognitivi. I risultati forniscono dati aggiornati e specifici su questa correlazione.

Un ampio studio di coorte prospettico condotto da ricercatori del Mass General Brigham, della Harvard T.H. Chan School of Public Health e del Broad Institute of MIT e Harvard ha analizzato i dati di 131.821 partecipanti provenienti dallo studio sulla salute degli infermieri (NHS) e dallo studio di follow-up dei professionisti della salute (HPFS). Secondo Daniel Wang, MD, ScD, autore senior dello studio: “Abbiamo pensato che qualcosa di così diffuso come il caffè potesse rappresentare un intervento dietetico promettente. Il nostro accesso a dati raccolti per oltre 40 anni ci ha permesso di analizzare questa ipotesi.” Wang ha precisato che, sebbene i risultati siano incoraggianti, l’effetto è modesto e la prevenzione della demenza richiede anche altri interventi sullo stile di vita. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Caffè e tè contro la demenza: cosa dice la ricerca Harvard

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