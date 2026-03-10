Caffè e tè contro la demenza? Cosa c’è di vero secondo i medici

Secondo i medici, bere regolarmente caffè e tè nel lungo periodo potrebbe essere collegato a una diminuzione del rischio di demenza. Studi recenti suggeriscono che queste bevande, consumate abitualmente, potrebbero avere effetti benefici sulla salute cerebrale. La ricerca si concentra sulle abitudini di consumo di queste bevande, senza approfondire motivazioni o cause specifiche.

(Adnkronos) – L'assunzione a lungo termine di caffè e tè è associata alla riduzione del rischio di demenza e, in generale, mantiene più a lungo la salute del cervello? A porsi la domanda è una ricerca pubblicata su 'Jama' secondo la quale un consumo moderato di caffeina può ridurre il rischio di demenza e rallentare il declino cognitivo. Lo studio osservazionale condotto da un gruppo di ricercatori di Harvard ha analizzato le abitudini di consumo di caffè e tè nel lungo periodo. I medici anti-fake news del portale 'Dottore, ma è vero che.?', curato dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici), alla domanda 'se caffè e tè proteggono dalla demenza?' rispondono che "dalle notizie circolate sembrerebbe di sì. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

