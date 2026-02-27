Firmato il contratto per il restauro della chiesa di San Francesco di Paola a Randazzo

La parrocchia di San Francesco di Paola a Randazzo ha ufficialmente firmato il contratto per i lavori di restauro della chiesa, situata nel cuore del centro storico. L’intervento prevede interventi di manutenzione straordinaria destinati a preservare l’edificio e migliorare la sua funzionalità. La firma rappresenta un passo importante per l’avvio delle operazioni di restauro e tutela del monumento storico.

I lavori, resi possibili grazie ai fondi finanziati per il 70% con i fondi dell'8XMille dalla Conferenza Episcopale Italiana e per il 30% dalla parrocchia, prevedono un investimento complessivo di circa 130mila euro. Il progetto, redatto da Luciano Zingali e affidato alla società Porto Costruzioni S.

