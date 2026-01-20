Assisi a febbraio l' esposizione delle spoglie di San Francesco presso la Chiesa inferiore

A febbraio, Assisi ospiterà l’esposizione delle spoglie di San Francesco presso la Chiesa inferiore, in occasione dell’Ottocentesimo anniversario della sua morte. Un evento di rilievo storico e religioso, che offre l’opportunità di avvicinarsi alla figura del santo e alla sua eredità spirituale. La visita rappresenta un momento di riflessione e di approfondimento sulla storia e il patrimonio di Assisi.

In occasione dell'Ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco Assisi si prepara ad un evento dalla portata storica. Dal 22 febbraio al 22 marzo, presso la Chiesa inferiore della Basilica, verranno esposte le spoglie del santo patrono d'Italia, un'occasione per fedeli e pellegrini per venerare il "poverello" di Assisi. Il corpo sarà spostato dalla sua tomba, situata nella cripta della Basilica e deposto ai piedi dell'altare papale della Chiesa inferiore. La venerazione del corpo avverrà attraverso un percorso accessibile a tutti ed esclusivamente tramite prenotazione, da effettuare sul sito www.

