Bus scolastico sbaglia percorso | papà chiede 100 euro

A Reggiolo, un bus scolastico ha sbagliato percorso, causando disagi agli studenti e interrompendo la normale circolazione. Di conseguenza, alcuni genitori sono stati costretti a portare i figli a scuola con mezzi propri. Un papà ha chiesto 100 euro come rimborso per il disservizio. La situazione ha generato disagio tra le famiglie coinvolte.

Un disservizio nel trasporto scolastico ha bloccato la mobilità di studenti a Reggiolo, costringendo i genitori a intervenire con mezzi privati. Stefano Morselli richiede un rimborso di 100 euro per il danno subito e l’interruzione della sua attività imprenditoriale. L’episodio si è verificato sabato mattina sulla linea 87 che collega Reggiolo a Suzzara. L’autobus previsto alle 7:15 non si è fermato dove doveva, lasciando i ragazzi senza mezzo di trasporto verso l’istituto scolastico. La situazione ha generato forti proteste da parte delle famiglie coinvolte nella zona tra via Amendola e via Togliatti. Il guasto operativo e la catena di responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bus scolastico sbaglia percorso: papà chiede 100 euro Articoli correlati “Ragazzi dimenticati dal bus”. E un papà chiede il rimborso: “Mi toccano 100 euro”Reggiolo (Reggio Emilia), 17 marzo 2026 – Forti proteste a Reggiolo per disservizi al trasporto pubblico locale segnalati da alcuni genitori, in... Leggi anche: In pensione con quota 100, guadagnò 180 euro: l’Inps gli chiede indietro 20mila euro. Salvato dal giudice