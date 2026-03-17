A Reggiolo, alcuni genitori protestano per i disservizi del trasporto pubblico locale, in particolare il sabato mattina, quando gli studenti devono andare a scuola. Un padre ha chiesto il rimborso di 100 euro, lamentando che i figli sono stati lasciati a piedi dai mezzi pubblici. La situazione ha suscitato lively reazioni tra le famiglie coinvolte.

Reggiolo (Reggio Emilia), 17 marzo 2026 – Forti proteste a Reggiolo per disservizi al trasporto pubblico locale segnalati da alcuni genitori, in particolare il sabato mattina, per una corsa necessaria agli studenti per recarsi in classe. Uno dei genitori, Stefano Morselli, ha inoltrato reclamo formale a Seta, protestando per il mancato transito della corsa prevista alle 7,15 da Reggiolo a Suzzara, per la precisione alla fermata tra via Amendola e via Togliatti. “Questo – scrive Morselli a Seta – ha impedito ai ragazzi di raggiungere regolarmente l’istituto scolastico”. “E la stessa mancanza ha costretto le famiglie a intervenire d’urgenza con mezzi privati per garantire il diritto allo studio dei minori – continua –, con evidente danno logistico ed economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ragazzi dimenticati dal bus”. E un papà chiede il rimborso: “Mi toccano 100 euro”

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