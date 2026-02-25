Controlli a tappeto della polizia | la droga spunta anche sui bus

Controlli a tappeto della polizia nel centro storico. Martedì sera si sono svolti diversi pattugliamenti a piedi sotto il coordinamento del commissariato Prè, con in campo il reparto prevenzione crimine Liguria, le unità cinofile dell’Upgsp con i cani antidroga, il personale Polfer e la pattuglia interforze polizia-guardia di finanza-esercito. In particolare, il contingente ha battuto la zona della stazione di Principe e poi via Prè, via Gramsci in zona Darsena e vicoli limitrofi. Non sono mancati alcuni controlli a bordo degli autobus in transito in via Gramsci, dove sono scattate quattro sanzioni amministrative per persone sorprese a bordo con dosi di droga per uso personale, un italiano e tre stranieri di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Sono stati tutti segnalati alla prefettura per il primo colloquio e l'avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l'invito a seguire programmi socio-riabilitativi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

