Nicolò Filippucci | 10 aprile esce l’album e il concerto
Il 10 aprile uscirà Un posto dove andare, il primo album di Nicolò Filippucci. L’artista, già vincitore nella sezione Nuove Proposte della 76a edizione del Festival di Sanremo con il brano Laguna, prepara un nuovo capitolo artistico. Il progetto si completa con un concerto previsto per il 13 aprile ai Magazzini Generali di Milano. Questo lancio segna l’inizio di una fase matura per il cantautore, che trasforma le esperienze vissute in musica. La pubblicazione dell’album coincide con un evento dal vivo unico, intitolato La prima volta insieme. Dalla vittoria sanremese alla maturità artistica. La base di partenza è la recente affermazione ottenuta a Sanremo, dove il brano Laguna ha conquistato il pubblico nella categoria dedicata ai nuovi talenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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