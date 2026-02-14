Scuola e famiglia | un’alleanza educativa per raggiungere la cittadinanza digitale

Giovedì scorso, nella scuola secondaria di I grado “V.”, si è svolto un incontro tra insegnanti e genitori per discutere dei rischi online e di come proteggerli. La riunione è nata dalla crescente preoccupazione per l’esposizione dei minori ai pericoli del mondo digitale, come il cyberbullismo e le truffe su internet. Durante l’appuntamento, sono state condivise strategie pratiche e esempi concreti per migliorare la sicurezza dei ragazzi mentre usano dispositivi e social network.

Un momento di confronto e riflessione dedicato alla tutela dei minori nel mondo digitale si è svolto giovedì scorso nell'aula magna della scuola secondaria di I grado "V. Antonelli", in occasione dell'evento "Connessi e consapevoli: strategie educative per tutelare i minori nel mondo digitale", promosso dall'istituto comprensivo 3 di Chieti per il Safer Internet Day 2026. L'iniziativa ha riunito esperti del settore, rappresentanti del mondo accademico, docenti e famiglie, con l'obiettivo di affrontare in modo consapevole le sfide e le opportunità legate alla cittadinanza digitale. «Spesso definiamo i bambini "nativi digitali" per la loro abilità tecnica – ha evidenziato – ma la competenza non coincide con la consapevolezza dei rischi.

La scuola italiana si trova di fronte a una serie di eventi tragici che mettono in luce le sue fragilità.

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza a scuola, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l'importanza di promuovere il rispetto per gli insegnanti, rafforzando l’alleanza tra scuola e famiglia per prevenire e contrastare ogni forma di violenza nel contesto scolastico.

