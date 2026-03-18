Iannelli Favo | Coinvolgere pazienti in trial atto di democrazia sanitaria

Il rappresentante di una associazione di pazienti ha affermato che coinvolgere i pazienti nelle sperimentazioni cliniche rappresenta un atto di democrazia sanitaria, sottolineando l'importanza di una partecipazione attiva. La sua dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 18 marzo e si riferisce alla necessità di coinvolgere le persone nelle attività di ricerca, non limitandosi a studi condotti su di loro.

Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - "Il coinvolgimento dei pazienti nella ricerca clinica - una ricerca 'con' i pazienti e non solo 'sui' pazienti - deve essere considerato un vero e proprio atto di democrazia sanitaria. Non si tratta soltanto di un obbligo giuridico (la normativa riconosce il ruolo delle associazioni che rappresentano i bisogni dei pazienti a tutti i livelli), ma prima ancora etico: integrare il punto di vista dei pazienti fin dalle fasi iniziali, a partire dalla coprogettazione degli studi, significa rendere la ricerca più giusta, equa ed efficace, capace di rispondere concretamente ai bisogni reali". Lo sottolinea Elisabetta Iannelli, segretario generale della Favo (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), intervenendo a Roma alla presentazione del Working Paper 'Protagonista della ricerca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iannelli (Favo): "Coinvolgere pazienti in trial atto di democrazia sanitaria" Articoli correlati Bianca Balti a Sanremo 2026, Iannelli (Favo): “Dà coraggio. La vita cambia forma ma può tornare a brillare”(Adnkronos) – Bianca Balti, sul palco di Sanremo 2026, "con la sua autenticità luminosa, non solo comunica gioia di vivere: lei è gioia di vivere. Cardarelli a Napoli, in Cassazione la condanna per Iannelli: pazienti portati in clinicaDiventa definitiva la condanna per l’ortopedico napoletano Paolo Iannelli, anche se gli atti tornano a Napoli per la sola rideterminazione della pena. Contenuti utili per approfondire Iannelli Favo Coinvolgere pazienti in... Cambiano regole reperibilità per lavoratori privati malati gravi. Iannelli (Favo): I pazienti non più costretti agli arresti domiciliari. Ecco la circolare Inps con le ...Le norme si applicano nei casi di invalidità superiore al 67% in pazienti affeti da gravi malattie. Il segretario generale Elisabetta Iannelli: Ottime le nuove linee guida dell’Istituto di Previdenza ... quotidianosanita.it Iannelli (Favo): Pazienti non siano trattati come cavie. Serve più informazione sugli studi cliniciI malati di tumore non vogliono essere trattati come 'cavie', vogliono partecipare con piena consapevolezza alle sperimentazioni cliniche. L'informazione è fondamentale. Ad affermarlo è stata ... quotidianosanita.it