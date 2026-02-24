Livigno e i Giochi della svolta Ora si guarda al futuro | Inizia una nuova sfida

Livigno ha vissuto un cambiamento importante a causa dell’arrivo dei Giochi invernali. Questa manifestazione ha portato investimenti e visitatori, creando nuove opportunità per il paese. Ora, gli abitanti si preparano a sfruttare questa occasione per rilanciare il turismo e migliorare le infrastrutture. La comunità locale si concentra su come affrontare le sfide future, guardando con fiducia ai prossimi passi da compiere. La strada davanti a loro si apre con nuove prospettive.

Livigno (Sondrio), 24 febbraio 2026 – Ci sono eventi che attraversano un territorio. Altri che lo trasformano, lo raccontano al mondo, lo restituiscono a sé stesso con una consapevolezza nuova. Le due settimane dei Giochi Olimpici Invernali hanno rappresentato per Livigno tutto questo: un tempo sospeso e intenso in cui sport, comunità e visione si sono fusi in un’unica, straordinaria esperienza collettiva. Ventisei titoli olimpici assegnati tra snowboard e freestyle hanno scandito un calendario di altissimo profilo tecnico e spettacolare. Il Livigno Snow Park e il Livigno Aerials & Moguls sono diventati teatro di imprese memorabili, davanti a una platea internazionale che ha colorato la località con lingue, bandiere e culture provenienti da ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

