Brembo resiste alla crisi dell’auto e chiude il 2025 con un utile di 295,6 milioni

Nel 2025, Brembo ha registrato un utile di 295,6 milioni di euro, mantenendo la sua solidità nel settore automotive nonostante le difficoltà del mercato. La società con sede a Bergamo ha confermato la propria capacità di resistenza e di crescita in un contesto economico complicato, chiudendo l’anno con risultati positivi. La compagnia ha continuato a rafforzare la propria posizione nel settore automobilistico.

Bergamo. “In un anno ancora complesso per l’automotive, abbiamo rafforzato la nostra posizione competitiva acquisendo Öhlins, lanciando soluzioni sostenibili che anticipano la normativa Euro 7 e aprendo a Shanghai il secondo Brembo Inspiration Lab, dedicato alle soluzioni Ai – dichiara Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo -. Guardando al 2026, lo scenario geopolitico si è ulteriormente deteriorato e il mercato automobilistico globale non mostra ancora segnali di ripresa. In questo contesto sfidante, continuiamo a perseguire una strategia chiara: integrare in modo sempre più profondo le nostre tecnologie, accrescerne il valore e investire nella digitalizzazione dei nostri prodotti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Banca Ifis chiude il 2025 con utile netto a 328 milioni: ai soci 129 milioniBanca Ifis archivia il 2025 con un utile netto consolidato in crescita a 328 milioni di euro che include gli effetti del primo consolidamento di... Bcc Romagnolo, il 2025 si chiude con un utile netto di 12,2 milioni di euro. Fissata l'assemblea dei sociSi chiude con risultati decisamente positivi anche l’esercizio 2025 della banca Bcc Romagnolo.