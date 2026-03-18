Durante una partita a Firenze il 17 marzo 2026, Edoardo Bove ha segnato il suo primo gol in 472 giorni, dopo un grave infortunio avvenuto il 1° dicembre 2024. La sua rete ha suscitato applausi tra i tifosi e ha rappresentato un momento di grande emozione per il giocatore, che ha commentato quanto gli sia mancata questa sensazione. Tutti si sono alzati in piedi per celebrare il suo ritorno in campo.

Su Firenze, 17 marzo 2026 – Era il 1° dicembre 2024. Una partita che nessuno a Firenze – e non solo – potrà mai dimenticare. In quei minuti sospesi, con il fiato trattenuto, gli occhi erano tutti per Edoardo Bove: un ragazzo che non ha mai smesso di lottare. Oggi, a distanza di 472 giorni da quel drammatico Fiorentin a -Inter, è arrivata la sua rivincita: il primo gol dopo il ritorno in campo, seguito allo stop imposto dai problemi cardiaci. L’ultimo gol di Edoardo Bove nel 2024. Il centrocampista romano ha trovato la rete al 94’ in Championship, la seconda divisione inglese, nella sfida tra il suo Watford e il Wrexham. Con lucidità, ha raccolto una conclusione respinta dalla traversa e ha appoggiato in rete di sinistro il gol del 3-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti in piedi per Edoardo Bove: segna il suo primo gol 472 giorni dopo l’incubo a Firenze: “Quanto mi mancava questa sensazione”

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