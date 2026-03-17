Basket Serie C Virtus ancora una sconfitta Cade al Pala King di Bottegone

Nel campionato di Serie C di basket, la Virtus Certaldo ha subito una nuova sconfitta sul campo del Pala King di Bottegone, perdendo per 75-69. La partita ha visto in evidenza Biagi con 23 punti e Mazzarese con 19, mentre tra i padroni di casa Magnini ha segnato 4, Mucciola e Mati hanno contribuito con altri punti. La squadra ospite ha concluso la partita senza vittorie consecutive.

Bottegone 75 Virtus Certaldo 69 VALENTINA’S CAMICETTE BOTTEGONE: Magnini 4, Mucciola, Biagi 23, Mazzarese 19, Gangale 7, Mati 4, Cukaj G. 10, Milani T., Cremese n.e., Cecconi 8, Giusti, Santi. All.: M.Milani. VIRTUS CERTALDO: Ceccarelli 1, Ricci 22, Rettori 2, Maltomini 10, Silveira 8, Rosi, Mencherini17, Viviani, Guainai 2, Ceccatelli, Gualtieri 3, Cucini 4. All.: Crocetti. Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo e Abdul di Grosseto. Parziali: 13-20, 30-34, 51-46. BOTTEGONE – Terza sconfitta consecutiva per la Virtus Certaldo, seconda di fila in altrettanti scontri diretti per la salvezza. Dopo il ko casalingo contro la Sancat, infatti, i bianconeri valdelsani cadono anche al Pala King di Bottegone a Pistoia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie C. Virtus, ancora una sconfitta . Cade al Pala King di Bottegone Articoli correlati Basket: Serie A, Moore trascina Varese e Milano cade nel derby. Virtus Bologna vincente a CremonaDa Rusty LaRue a Tazé Moore è un attimo lungo quasi 23 anni per Varese, che torna a giocare al PalaLido versione Allianz Cloud e lo espugna battendo... Basket Serie C. Chance da non fallire per l’Abc, Folgore a BottegoneUltima giornata del girone d’andata per la Serie C, con le tre compagini dell’Empolese Valdelsa che scaldano i motori e si preparano a chiudere al... Contenuti utili per approfondire Basket Serie Temi più discussi: Basket serie C, domenica 15 marzo Rossotono New Virtus Mesagne ospita il Monopoli; La Virtus per il riscatto e per mantenere la vetta: arriva la sfida con Milano; Serie C, la Virtus Assisi espugna il campo di Alba 59-68; Terza vittoria di fila per la Virtus Medicina che risolve il rebus Piacenza. Serie A Basket, Virtus Bologna-Olimpia Milano alle 20 su Sky Sport Basket e NOWA chiudere la 22^ giornata di campionato è la sfida tra Bologna e Milano, le due squadre che negli ultimi anni hanno sempre vinto lo scudetto e che puntano a riprovarci anche tra qualche settimana. sport.sky.it LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Edwards e Alston Jr. trascinano le V-nere contro gli acerrimi rivaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:06 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per ... oasport.it https://www.0574tempodisport.it/2026/03/15/basket-serie-c-union-prato-vola-momento-no-per-dragons/ - facebook.com facebook Il primo match di questa domenica di Serie A Unipol Corporate : la sfida tra Nutribullet Treviso Basket e Umana Reyer Venezia Alle 17:00 la sfida in diretta: non perderti nemmeno un attimo e SEGUILA SU LBATV bit.ly/LBATVF2x #TuttoUnAltroSport x.com