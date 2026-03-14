Botte e minacce alla mamma anziana per avere soldi da spendere in alcol | arrestato 54enne

Un uomo di 54 anni di Canicattì è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione su ordine del gip di Agrigento. L’accusa nei suoi confronti riguarda episodi di violenza e minacce rivolte alla madre anziana, con l’obiettivo di ottenere denaro da usare in alcol. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Picchiava e minacciava l’anziana madre per farsi consegnare denaro. Per questo un uomo di 54 anni di Canicattì è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Agrigento con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato emesso al termine di un’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma. Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di reiterati comportamenti vessatori e aggressivi nei confronti dell’anziana madre con cui l’uomo conviveva. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, per circa un anno la donna sarebbe stata vittima di minacce, umiliazioni e aggressioni fisiche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Botte e minacce alla ex, arrestato mentre va al lavoro nelle MarcheUn uomo di 36 anni, di Umbertide, è stato arrestato per una serie di condotte violente e intimidatorie commesse in danno della sua ex convivente.

Pandino, minacce di morte e botte alla mamma: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamentoPandino (Cremona), 20 febbraio 2026 – Violenze fisiche e psicologiche che continuavano per due anni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Botte e minacce alla mamma anziana per...

Temi più discussi: Botte, insulti e minacce alla fidanzata per 15 anni, condannato a 3 anni e 8 mesi; Botte e minacce, condannato 42enne; Ti stacco la testa. Botte e minacce con la neonata in braccio: padre e figlio a processo - FoggiaToday; Botte e minacce, la difesa dell’ex marito.

Botte, insulti e minacce alla fidanzata per 15 anni, condannato a 3 anni e 8 mesiUn cittadino tunisino di 46 anni, arrestato a luglio dopo la violazione del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi in abbreviato per stalking e lesioni. Una vi ... msn.com

Botte alla fidanzatina 15enne. Accusato anche di aver ucciso il gatto che lei amavadi Chiara Fabrizi Stalking, minacce e botte alla fidanzatina 15enne e pure contro un gatto, a cui lei era affezionata e che lui avrebbe ucciso. Ancora un caso di violenza di genere che coinvolge un gi ... umbria24.it

Il 39enne, dopo aver riempito di botte il padre anziano e la moglie aver tentato la fuga sui tetti delle palazzine popolari, si era rannicchiato nel vano ascensori, che aveva appositamente bloccato. Lì è stato raggiunto dai carabinieri, tirato fuori e arrestato - https:/ - facebook.com facebook

L’addio a Enrica Bonaccorti e le sue parole in un’intervista al Fatto: “La mano d’Ungaretti, il brano per Modugno e le botte con Ferrara” di Alessandro Ferrucci x.com