picchia il padre per ottenere soldi 35enne arrestato la notte di natale

Avrebbe minacciato e aggredito il padre per soldi. Per questo un 35enne residente a Castel Volturno è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.Sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e della locale Tenenza a stringergli le manette ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

