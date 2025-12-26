Picchia il padre per ottenere soldi 35enne arrestato la notte di Natale
Avrebbe minacciato e aggredito il padre per soldi. Per questo un 35enne residente a Castel Volturno è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.Sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e della locale Tenenza a stringergli le manette ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it
