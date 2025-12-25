sull’episodio. Il Natale televisivo di Rai 1 si accende con l’undicesimo capitolo della fortunata serie firmata da Alberto Angela, quest’anno dedicata al capoluogo piemontese e intitolata ‘Stanotte a Torino’. La serata evento, prodotta da Rai Cultura, andrà in onda proprio giovedì 25 dicembre in prima serata alle 21:30, disponibile anche in alta definizione su Rai 4K. Il divulgatore accompagnerà il pubblico in un viaggio ipnotico tra le strade porticate e le piazze eleganti della capitale sabauda, esplorando luoghi simbolo come il Museo Egizio, la Mole Antonelliana, la Reggia di Venaria e la suggestiva Basilica di Superga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero e Alberto Angela insieme su Rai 1 in uno speciale su Torino nella serata del 25 dicembre. I dettagli

