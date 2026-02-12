Clizia Incorvaia rompe il silenzio su Sarcina e racconta tutto | amore tossico e verità nascoste

Clizia Incorvaia si svela a Verissimo, rompendo il silenzio sul suo passato con Francesco Sarcina. La donna racconta di un amore difficile, segnato da momenti tossici e verità nascoste. Dopo le polemiche e le accuse di Nayra Garibo, Incorvaia decide di parlare chiaramente, senza filtri, per mettere fine alle speculazioni.

Clizia Incorvaia è tornata nel salotto di Verissimo l’8 febbraio per rispondere alle critiche legate al suo rapporto con l’ex marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, e alle dichiarazioni pubbliche di Nayra Garibo, attuale moglie dell’artista. Il loro matrimonio, iniziato come una lunga storia d’amore e culminato con la nascita della figlia Nina nel 2015, si è progressivamente deteriorato fino a sfociare in procedimenti giudiziari. Sarcina aveva denunciato l’ex moglie accusandola di aver pubblicato immagini della figlia sui social a fini di lucro, ma Incorvaia è stata successivamente prosciolta dall’accusa di trattamento illecito di dati personali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

