Bonus moto e scooter ibridi o elettrici si parte alle 12 | come avere fino a 4mila euro di incentivo | Allo studio il bonus-benzina da 100 euro

Il governo ha annunciato che alle 12 sarà possibile iniziare a richiedere il bonus per moto e scooter ibridi o elettrici, con un incentivo fino a 4.000 euro. La misura riguarda l’acquisto di veicoli nuovi appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7. Inoltre, è in fase di studio un bonus-benzina da 100 euro.

Scatta da oggi, 18 marzo, il via per presentare domanda per gli ecobonus 2026 per moto, sccoter e microcar. Dalle 12 i venditori potranno effettuare le prenotazioni degli incentivi per i concessionari tramite il portale dedicato. Il contributo, valido per chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3mila euro e 40% per gli acquisti con rottamazione fino a 4mila euro. La misura è gestita da Invitalia per conto del Mimit, che aveva gestito l’ecobonus anche l’anno scorso. Per chi non ha un veicolo da rottamare il contributo è concesso solo per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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