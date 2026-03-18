Bonus moto e scooter ibridi o elettrici al via da oggi dalle 12 | come avere fino a 4 mila euro di incentivo

Da oggi, alle ore 12, è possibile richiedere il bonus per moto e scooter ibridi o elettrici. L’incentivo può arrivare fino a 4.000 euro e riguarda chi acquista un veicolo nuovo appartenente alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7. La misura è rivolta a chi sceglie veicoli a ridotte emissioni.

Scatta da oggi, 18 marzo, il via per presentare domanda per gli ecobonus 2026 per moto, sccoter e microcar. Dalle 12 i venditori potranno effettuare le prenotazioni degli incentivi per i concessionari tramite il portale dedicato. Il contributo, valido per chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3mila euro e 40% per gli acquisti con rottamazione fino a 4mila euro. La misura è gestita da Invitalia per conto del Mimit, che aveva gestito l’ecobonus anche l’anno scorso. Per chi non ha un veicolo da rottamare il contributo è concesso solo per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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