Bonus microcar moto e scooter al via | fino a 4mila euro di incentivo

A partire dalle 12.00 di mercoledì 18 marzo 2026 sarà possibile accedere a una piattaforma online per richiedere un bonus fino a 4.000 euro destinato all'acquisto di microcar, moto e scooter elettrici o ibridi. L’incentivo riguarda veicoli delle categorie L1e e L7e. La misura è rivolta a chi intende acquistare nuovi veicoli di queste tipologie.

Ammonta a 30 milioni di euro l'importo complessivo stanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'Ecobonus 2026 e destinato a chi acquista un nuovo veicolo (microcar, moto o scooter) elettrico o ibrido. La misura, gestita da Invitalia (attraverso un'apposita piattaforma) per conto del Mimit, scatterà ufficialmente alle ore 12.00 di oggi, mercoledì 18 marzo, con i concessionari che potranno presentare le prime domande. Il contributo è rivolto a coloro che acquistano un modello nuovo, con motorizzazione full electric o ibrida, appartenente alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonus microcar, moto e scooter al via: fino a 4mila euro di incentivo Articoli correlati Leggi anche: Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo Bonus moto e scooter ibridi o elettrici al via da oggi (dalle 12): come avere fino a 4 mila euro di incentivoScatta da oggi, 18 marzo, il via per presentare domanda per gli ecobonus 2026 per moto, sccoter e microcar. Tutti gli aggiornamenti su Bonus microcar Discussioni sull' argomento Ripartono gli incentivi a scooter e microcar elettrici: cosa sapere; Ripartono gli incentivi 2026 per moto, scooter e quadricicli elettrici: ecco cosa c'è da sapere. Bonus microcar, moto e scooter al via: fino a 4mila euro di incentivoA partire dalle ore 12.00 di mercoledì 18 marzo 2026 sarà attiva la piattaforma in cui è possibile richiedere il contributo per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici o ibridi delle categorie comprese ... gazzetta.it Bonus moto e scooter 2026, al via le prenotazioni. Come si ottiene lo sconto (fino a 4mila euro) e come si calcola l’importoDalle 12 i concessionari potranno prenotare l’incentivo rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido. Stanziamento complessivo di 150 milioni di euro ... quotidiano.net Gli Ecobonus stanno tornando. E questo è uno di quei modelli che vale la pena guardare bene Un quadriciclo L7, guidabile dai 16 anni con patente B1, che non è la solita “macchinetta da città”. Fino a 90 km/h Autonomia fino a 170 km (ciclo CLTC) Ri - facebook.com facebook