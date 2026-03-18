Bonus moto e scooter 2026 al via le prenotazioni Come si ottiene lo sconto fino a 4mila euro e come si calcola l’importo

Oggi, 18 marzo 2026, è il giorno in cui si aprono le prenotazioni per il bonus moto e scooter 2026. A partire dalle 12, i concessionari possono accedere al portale dedicato per riservare le agevolazioni. Lo sconto massimo previsto è di 4.000 euro e il processo di calcolo dell’importo è indicato nelle istruzioni fornite dal Ministero.

Roma, 18 marzo 2026 – È il clic day per l’ecobonus 2026 per ciclomotori e motocicli. A partire dalle 12 di oggi, mercoledì 18 marzo, ricorda il Mimit in una nota, i concessionari potranno prenotare, tramite il portale dedicato https:ecobonus.mimit.gov.it, l'incentivo rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido. Per il bonus la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026. Come si calcola il bonus. Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3mila euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus moto e scooter 2026, al via le prenotazioni. Come si ottiene lo sconto (fino a 4mila euro) e come si calcola l’importo Articoli correlati Leggi anche: Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo Bonus Moto 2026, si parte: oggi scatta lo sconto da 4.000 euro. Ecco la procedura lampo per non restare fuoriDa oggi, mercoledì 18 marzo 2026, a partire dalle ore 12, sono ufficialmente aperte le prenotazioni per l’ecobonus dedicato all’acquisto di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bonus moto Temi più discussi: Bonus per moto e scooter da oggi, fino a 4mila euro: vale solo per 7 categorie; Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta; Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo; Ripartono gli incentivi a scooter e microcar elettrici: cosa sapere. Bonus moto e scooter 2026, al via le prenotazioni. Come si ottiene lo sconto (fino a 4mila euro) e come si calcola l’importoDalle 12 i concessionari potranno prenotare l’incentivo rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido. Stanziamento complessivo di 150 milioni di euro ... quotidiano.net Bonus 2026 per moto e motorini, via libera: fino a 4mila euro di incentivo. Chi ci guadagnaVia libera al bonus 2026 per moto e motorini. A partire da oggi, mercoledì 18 marzo 2026, dalle ore 12, prendono il via le prenotazioni per accedere agli ... affaritaliani.it Bonus moto e motorini 2026: oggi il via agli incentivi – Chi ne ha diritto e come fare domanda Dalle 12 i concessionari possono fare richiesta per chi acquista un veicolo nuovo, ibrido o elettrico - facebook.com facebook Bonus moto e motorini, da oggi al via: fino a 4mila euro per acquistare un veicolo elettrico o ibrido x.com