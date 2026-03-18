Da oggi è possibile richiedere il bonus moto e scooter 2026, un incentivo statale rivolto a motocicli e ciclomotori. Questa misura mira a favorire il rinnovo del parco circolante e a promuovere la diffusione della mobilità elettrica, coinvolgendo diversi modelli di veicoli. Le richieste si possono presentare seguendo le procedure stabilite dalle autorità competenti.

Torna il bonus moto e scooter 2026. Da oggi è possibile richiedere gli incentivi statali per per motocicli e ciclomotori: l’obiettivo è rinnovare il parco circolante e spingere la diffusione della mobilità elettrica. La misura, gestita attraverso la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, consente di ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di scooter e moto a basse emissioni. L’Ecobonus rappresenta oggi uno degli strumenti principali per favorire il passaggio alle due ruote elettriche. Per chi sta pensando di acquistare uno scooter o una moto elettrica, il contributo può fare la differenza: uno sconto fino al 40% che riduce sensibilmente il costo d’ingresso e accelera il passaggio a una mobilità più sostenibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bonus moto e scooter 2026 al via da oggi: come richiederlo e quali modelli coinvolge

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