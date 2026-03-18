bonus moto e motorini al via fino a 4 mila euro di contributi ecco come funziona

Da domani si aprono le prenotazioni per l’ecobonus destinato a motocicli e ciclomotori, con contributi che arrivano fino a 4.000 euro. La procedura permette ai cittadini di richiedere il bonus attraverso un portale dedicato, e le richieste saranno accettate fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’iniziativa riguarda veicoli a basse emissioni, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile.

Al via da domani le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. L’incentivo, spiega il Mimit, è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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