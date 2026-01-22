Bonus mobili fino a 5mila euro nel 2026 | lo sconto del 50% vale anche per la seconda casa Cosa si può comprare

Il bonus mobili fino a 5.000 euro, con uno sconto del 50%, si estende anche alle seconde case fino al 2026. Questa misura consente di ottenere un vantaggio fiscale sugli acquisti di arredi e elettrodomestici destinati a immobili diversi dalla prima casa. Di seguito, analizziamo cosa si può acquistare e le condizioni per usufruire di questa opportunità.

Bonus mobili seconda casa 2026: detrazione del 50 per cento valida anche per più immobiliIl bonus mobili 2026 permette di usufruire di una detrazione del 50% per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, applicabile sia alla prima che alla seconda casa.

