bonus casa sociale gas ed energia confermati nel 2026 via il superbonus quello per lo sport e barriere architettoniche

Nel 2026, alcuni bonus per le famiglie e il settore edile saranno eliminati, mentre altri verranno confermati o introdotti. Tra queste novità, il bonus casa, il supporto sociale per gas ed energia resteranno attivi, mentre il superbonus, quello per lo sport e le barriere architettoniche saranno aboliti. Questi cambiamenti riflettono le nuove priorità del governo e influenzeranno le modalità di accesso agli incentivi nel prossimo anno.

Nel 2026 escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie, altri vengono riconfermati, mentre alcuni nuovi incentivi fanno il loro ingresso nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo. Tra quelli che restano, ad esempio, il bonus sociale energia rivolto ai nuclei composti da 1-2 componenti, il beneficio per il 2026 è di 146 euro; il bonus sociale gas il cui valore varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare; il bonus ristrutturazione con detrazione fiscale in 10 anni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tra quelli che spariscono, invece, il superbonus; il bonus sport, ossia il contributo da 300 euro per attività sportive o ricreative al di fuori della scuola per i figli di età compresa nella fascia 6-14 anni, il bonus barriere architettoniche: la detrazione fiscale del 75% in 10 anni per gli interventi finalizzati al superamento o all’abbattimento delle barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

