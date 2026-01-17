Nel 2026, alcune agevolazioni fiscali vengono eliminate, come il superbonus e il bonus per lo sport. Tuttavia, permangono ancora diverse opportunità, tra cui i bonus legati all'energia, il sostegno per il supporto psicologico e la carta acquisti. È importante conoscere le novità per pianificare al meglio le proprie finanze e usufruire delle risorse disponibili.

Addio al superbonus e al bonus per lo sport. Restano, invece, i benefici per l’energia, il bonus psicologo e la carta acquisti. Nel 2026 escono di scena alcuni incentivi dedicati alle famiglie, altri vengono riconfermati, mentre alcuni nuovi fanno il loro ingresso nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo. BONUS SOCIALE ENERGIA: per i nuclei composti da 1-2 componenti, il beneficio per il 2026 è di 146 euro; per le famiglie con 3-4 componenti è di 186,15 euro; per le famiglie composte da più di 4 membri, è di 204,40 euro. Requisiti: Isee fino a 9.350 euro per nuclei familiari con massimo tre figli a carico; Isee fino a 20. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dall'energia allo psicologo, tutti i bonus 2026. Addio al superbonus e al bonus per lo sport

Leggi anche: Bonus casa, sociale gas ed energia confermati nel 2026. Via il superbonus, quello per lo sport e barriere architettoniche

Leggi anche: Decreto energia 2026: previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura si aggiunge al bonus sociale esistente. BOZZA

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bonus ISEE 2026: la lista completa.

Al via dal 15 settembre le domande per il bonus psicologo: non sarà per tutti - È ufficiale: dal 15 settembre al 14 novembre sarà possibile presentare la domanda per richiedere il bonus psicologo. avvenire.it

Le stelle ci dipingono una giornata dall’energia duale e costruttiva. Da un lato, la Luna in Leone ci spinge a cercare visibilità, gioia e creatività, a uscire allo scoperto con i nostri talenti. Dall’altro, l’armonioso trigono tra Marte in Gemelli e Saturno in Bilancia invi x.com

Fatti travolgere dall’energia del Disco Fever! Stai pianificando una festa o un evento privato Ecco tre cose che non possono mancare nel nostro locale esclusivo: 1 Un buffet spettacolare per accontentare tutti i palati 2 Un ottimo rapporto qualità-pre - facebook.com facebook