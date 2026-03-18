Bonus carburante più vicino anche fino a 100 euro | il Governo accelera

Il Governo ha annunciato un aumento del bonus carburante, che può arrivare fino a 100 euro. La misura mira a supportare i cittadini di fronte ai crescenti costi dei carburanti, mentre i prezzi dei diesel continuano a salire, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi anni. La questione riguarda sia le famiglie che le imprese che dipendono dal carburante quotidianamente.

Prosegue l’aumento dei prezzi dei carburanti in Italia, con il diesel che registra i rincari più significativi e si avvicina ai livelli più alti degli ultimi anni. Secondo gli ultimi dati diffusi da Staffetta Quotidiana e comunicati all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina in modalità self service ha raggiunto una media di 1,855 euro al litro, mentre il gasolio è salito fino a 2,089 euro. Un incremento rapido che riporta il diesel vicino alla soglia dei 2,1 euro, valore che non si registrava dalla primavera del 2022, mentre la benzina torna sui massimi dell’estate 2024. Negli ultimi giorni si è diffusa rapidamente la notizia di un presunto bonus carburante da 100 euro destinato alle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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