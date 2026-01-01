Bonus per le assunzioni il dietrofront del governo | cancellate le proroghe restano sgravi ridotti e pochi fondi

Il governo Meloni ha deciso di cancellare le proroghe dei bonus per assunzioni e autoimpiego, confermando solo sgravi ridotti e risorse limitate. La versione finale del decreto Milleproroghe, pubblicata il 31 dicembre, ha eliminato le precedenti anticipazioni che prevedevano il prolungamento fino al 2026 di tali incentivi, segnando un cambiamento rispetto alle prime bozze e lasciando incertezza per le imprese e i lavoratori coinvolti.

Sorpresa di fine anno del governo Meloni a imprese e lavoratori. Dalla versione finale del decreto Milleproroghe pubblicata in Gazzetta ufficiale il 31 dicembre sono infatti saltate le conferme degli incentivi per l'occupazione e l'autoimpiego che, sulla base delle bozze, avrebbero dovuto restare in vigore fino alla fine del 2026. Scompaiono quindi i bonus per l'assunzione di giovani under 35 e donne svantaggiat e, gli sgravi per il Mezzogiorno e gli aiuti per chi avvia un'attività nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale e ecologica. Vero è che la legge di Bilancio prevede un nuovo schema di esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, ma gli stanziamenti come vedremo sono ben più limitati.

