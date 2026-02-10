Bonny cambia idea | rifiuta la chiamata della Costa d’Avorio? La scelta dell’attaccante nerazzurro in vista del Mondiale

Bonny decide di non rispondere alla chiamata della Costa d’Avorio e preferisce attendere una possibilità con la Francia. L’attaccante dell’Inter ha fatto sapere che vuole tentare di giocarsi le sue carte con la nazionale francese, lasciando aperta la porta a un futuro diverso rispetto a quello che aveva inizialmente considerato. La sua scelta potrebbe influenzare la sua presenza al prossimo Mondiale, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Inter News 24 Bonny vuole giocarsi le sue chance con la Francia? La chiamata della Costa d’Avorio e le possibilità in vista del Mondiale. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo un imminente approdo nella nazionale ivoriana, arriva la secca smentita di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato, attraverso il suo profilo X, ha chiarito che l’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny non ha alcuna intenzione, almeno per il momento, di rinunciare alla maglia dei Bleus. Il giornalista ha spento gli entusiasmi dei tifosi degli Éléphants con un post categorico: « Yoan Ange Bonny non ha ancora deciso di cambiare nazionalità nonostante le segnalazioni di una chiamata dalla Costa d’Avorio ». 🔗 Leggi su Internews24.com

