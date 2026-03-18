Bonny che succede? Numeri e rendimento in notevole calo nel 2026

In casa Inter, l’attaccante francese Ange-Yoan Bonny sta attraversando una stagione complicata, con numeri e rendimento in calo nel 2026. Arrivato dal Parma con grandi aspettative, Bonny si trova a vivere un andamento che ricorda quello del suo connazionale Marcus Thuram. La situazione sta attirando l’attenzione sui risultati e sulle prestazioni dell’attaccante, che sembra attraversare un momento di difficoltà.

Bonny. In casa Inter, il caso Ange-Yoan Bonny inizia a sollevare più di un interrogativo. L’attaccante francese, arrivato dal Parma con grandi aspettative, sta vivendo una stagione dai due volti, ricalcando quasi specularmente l’andamento del connazionale Marcus Thuram. Dopo un avvio di campionato travolgente, che lo aveva visto imporsi come una delle rivelazioni più luminose della rosa nerazzurra, gli ultimi mesi hanno restituito un giocatore spento e lontano dai fasti autunnali. La brillantezza fisica e la lucidità sotto porta sembrano essere svanite con l’arrivo del nuovo anno, aprendo una riflessione profonda sulla sua gestione. I numeri, d’altronde, non lasciano spazio a interpretazioni benevole. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Pulisic nel 2026: analisi del calo di rendimento e cause del declinoIl 2026 ha imposto al Milan una fase delicata attorno a Christian Pulisic, talento chiave della rosa che nella prima parte della stagione aveva... Sanremo 2026, ascolti seconda puntata: che disastro, Carlo Conti fa sempre peggio, numeri in calo!Ammettiamolo, la prima puntata del Festival di Sanremo, in termini di ascolti tv, non è andata come si sperava: la kermesse condotta dal rigoroso e... Aggiornamenti e notizie su Bonny che succede Numeri e rendimento... Argomenti discussi: GdS - Inter, problemi in attacco: Esposito-Bonny chiudono a zero tiri. Senza Lautaro, numeri eloquenti; Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinian (7) decide il derby, Rabiot (7) ovunque, Barella (5) spento, Bonny (5) impalpabile.