Pulisic nel 2026 | analisi del calo di rendimento e cause del declino

Il calo di rendimento di Christian Pulisic nel 2026 al Milan deriva da una serie di infortuni e di difficoltà di adattamento al nuovo ruolo. La sua presenza in campo si è ridotta, influenzando le sue prestazioni. I problemi fisici e la pressione della stagione hanno inciso sulla sua forma. Questa situazione ha portato a una diminuzione dell’efficacia offensiva. Nei prossimi mesi si attendono risposte per capire come proseguirà la sua avventura con la maglia rossonera.

Il 2026 ha imposto al Milan una fase delicata attorno a Christian Pulisic, talento chiave della rosa che nella prima parte della stagione aveva mostrato una carica decisiva. Il rendimento è cambiato rapidamente e la squadra ne mantiene consapevolezza, concentrata a capire le ragioni di un calo che ha investito rendimento e contributi offensivi. Nel periodo tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno, le performance dell’attaccante hanno subìto una battuta d’arresto evidente: 0 gol e 0 assist dall’inizio del 2026, situazione che ha stimolato un’analisi approfondita di dinamiche tecniche, fisiche e di squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Milan, dov’è finito Pulisic? Fine 2025 da sogno, inizio 2026 da incubo: i motivi del caloDopo un inizio di stagione da protagonista, Christian Pulisic si è improvvisamente fermato.

