Sanremo 2026 ascolti seconda puntata | che disastro Carlo Conti fa sempre peggio numeri in calo!

Ammettiamolo, la prima puntata del Festival di Sanremo, in termini di ascolti tv, non è andata come si sperava: la kermesse condotta dal rigoroso e privo di sbavature Carlo Conti ha perso ben tre milioni di telespettatori rispetto allo scorso anno e sette punti percentuali di share. Non un insuccesso, visto che la media di pubblico si aggira intorno ai dieci milioni, ma nemmeno un trionfo. Ma come sarà andata la seconda serata in termini di auditel? Ecco gli ascolti tv di ieri sera. Ascolti tv della seconda puntata di Sanremo 2026 Siete curiose e curiosi di scoprire gli ascolti tv della seconda puntata di Sanremo 2026, andata in onda ieri, 25 febbraio? Eccoli qui di seguito: i dati saranno disponibili dopo le 10. 🔗 Leggi su Donnapop.it

