Nella notte tra il 17 e il 18 marzo, Teheran ha lanciato un attacco su Tel Aviv, riuscendo a superare la difesa contraerea israeliana. Nelle 24 ore successive, si sono registrati centinaia di feriti a causa delle esplosioni. Le autorità israeliane hanno confermato l’incidente senza fornire ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’attacco.

Teheran nella notte tra il 17 e il 18 marzo è riuscita ancora una volta a bucare la contraerea israeliana. Alcuni frammenti dei missili lanciati sono caduti sulla capitale causando danni e morti. Una scheggia della bomba a grappolo ha colpito un condominio nel sobborgo di Ramat Gan, alla periferia di Tel Aviv. Il frammento del missile ha centrato l’appartamento di Ilana e Yaron Moshe, una coppia settantenne. Il capo della polizia del distretto di Tel Aviv, Haim Sagarof, ha dichiarato che le forze dell’ordine non sono riuscite a raggiungere in tempo l’abitazione protetta. La munizione a grappolo ha penetrato il tetto dell’appartamento della coppia ed è esplosa al centro del soggiorno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bombe su Tel Aviv, centinaia di feriti in 24 ore

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