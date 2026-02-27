Europa League i sorteggi degli ottavi | derby italiano tra Roma e Bologna

Oggi sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della Europa League e tra le sfide c’è un derby italiano tra Roma e Bologna. La partita si giocherà in una delle prossime settimane e rappresenta uno degli incontri più attesi di questa fase della competizione. Entrambe le squadre si preparano ad affrontare il match con l’obiettivo di avanzare nel torneo.

Roma, 27 febbraio 2026 - Derby italiano poteva essere e derby italiano sarà, con tutte le suggestioni di vario sapore del caso: alle 13 di venerdì 27 febbraio l'urna di Nyon ha sorteggiato gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League, e tra essi spicca quello tra la Roma, arrivata a questo step del torneo senza passare dai playoff grazie all'ottava piazza ottenuta (in extremis) nella fase campionato, e il Bologna, che invece nella fresca knockout phase ha dovuto avere la meglio del Brann, curiosamente già incrociato nella league phase non andando oltre un pareggio (a fronte delle due recenti vittorie di misura a firma di Santiago Castro a Bergen e Joao Mario al Dall'Ara). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

