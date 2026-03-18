Boccia a processo per truffa | avrebbe convinto un amico a investire 30mila euro in un progetto fantasma

Un'imprenditrice è stata citata in giudizio con l’accusa di aver truffato un amico, convincendolo a investire 30mila euro in un progetto che non esisteva. La vicenda riguarda fatti risalenti a prima della sua notorietà e coinvolge anche una figura pubblica, che ha visto la sua carriera diplomatica interrompersi bruscamente. La donna si trova ora a processo, sotto accusa di truffa.

Ascesa e caduta dell’imprenditrice con il sogno dell’incarico istituzionale finito in una disastrosa vicenda giudiziaria: Maria Rosaria Boccia dalle stanze del potere alle aule di tribunale per fatti antecedenti alla sua notorietà. L’ultimo capitolo delle peripezie affaristiche di “Lady Pompei” la portano a dover essere sentita nell’ambito di un processo che la vede imputata a Pisa, dove è chiamata a rispondere dell’accusa di truffa aggravata presso il Tribunale all’ombra della Torre pendente. Al centro del procedimento, un presunto raggiro da 30.000 euro ai danni di un vecchio amico, basato su un fantomatico progetto imprenditoriale nel Napoletano alla fine mai realizzato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Boccia a processo per truffa: avrebbe convinto un amico a investire 30mila euro in un “progetto fantasma” Articoli correlati Boccia a processo per truffa: avrebbe convinto un vecchio amico a investire 30.000€ in un “progetto fantasma”Ascesa e caduta dell’imprenditrice con il sogno dell’incarico istituzionale finito in una disastrosa vicenda giudiziaria: Maria Rosaria Boccia dalle... Truffa da 30mila euro, a processo Maria Rosaria Boccia per un affare fantasmaÈ stata rinviata l'udienza che vede Maria Rosaria Boccia imputata con l'accusa di truffa. Contenuti e approfondimenti su Boccia a processo per truffa avrebbe... Temi più discussi: Maria Rosaria Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico; Boccia a processo per truffa. Indagine del 2024 su un immobile. Udienza rinviata a fine giugno; Maria Rosaria Boccia a processo per una presunta truffa da 30mila euro a un amico; Nuovo processo per Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei accusata di truffa. Maria Rosaria Boccia a processo a Pisa per truffa: 30mila euro per un finto locale di lusso a NapoliMaria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei, è accusata di truffa aggravata con danno patrimoniale significativo. cronachedellacampania.it Maria Rosaria Boccia a processo per truffa a PisaMaria Rosaria Boccia a processo per truffa a Pisa: l'imprenditrice accusata di un falso affare da 30mila euro a Posillipo. stylo24.it Boccia a processo per truffa: avrebbe convinto un vecchio amico a investire 30.000€ in un “progetto fantasma”- - facebook.com facebook Caso Sangiuliano, #Maria Rosaria Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico x.com