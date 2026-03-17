È stata rinviata l'udienza che vede imputata Maria Rosaria Boccia con l'accusa di aver messo in atto una truffa da 30.000 euro attraverso un affare considerato fantasma. La vicenda riguarda un'operazione finanziaria che non si è concretizzata, portando alla decisione di portarla in tribunale. La donna è chiamata a rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti.

È stata rinviata l'udienza che vede Maria Rosaria Boccia imputata con l'accusa di truffa. I fatti risalgono al dicembre 2021, quando la donna avrebbe convinto un coetaneo, amico di vecchia data e impiegato pubblico residente nel pisano, a investire i propri risparmi in un'attività imprenditoriale apparentemente redditizia, un locale con terrazza mozzafiato sul Golfo di Napoli. Ma quel progetto, in verità, non sarebbe mai esistito e Boccia, nonostante pare abbia raccolto i soldi, quel denaro non lo avrebbe mai restituito. Sono queste le contestazioni mosse alla donna, alla quale viene contestato anche il danno patrimoniale di rilevante entità. Che Boccia fosse coinvolta in un'indagine legata a una “presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile” senza, però, entrare mai nel dettaglio del procedimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Truffa da 30mila euro, a processo Maria Rosaria Boccia per un affare fantasma

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