Boccia a processo per truffa | avrebbe convinto un vecchio amico a investire 30.000€ in un progetto fantasma
Maria Rosaria Boccia è imputata per truffa: avrebbe persuaso un amico a investire 30.000 euro in un progetto inesistente. La vicenda riguarda una donna nota per aver ricoperto incarichi istituzionali, ora coinvolta in un procedimento penale legato a episodi avvenuti prima della sua notorietà. La sua storia, che vede un passaggio dalle cariche pubbliche a un processo giudiziario, si svolge nelle aule di tribunale.
Ascesa e caduta dell’imprenditrice con il sogno dell’incarico istituzionale finito in una disastrosa vicenda giudiziaria: Maria Rosaria Boccia dalle stanze del potere alle aule di tribunale per fatti antecedenti alla sua notorietà. L’ultimo capitolo delle peripezie affaristiche di “Lady Pompei” la portano a dover essere sentita nell’ambito di un processo che la vede imputata a Pisa, dove è chiamata a rispondere dell’accusa di truffa aggravata presso il Tribunale all’ombra della Torre pendente. Al centro del procedimento, un presunto raggiro da 30.000 euro ai danni di un vecchio amico, basato su un fantomatico progetto imprenditoriale nel Napoletano alla fine mai realizzato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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