Maria Rosaria Boccia è chiamata a comparire a processo a Pisa con l’accusa di truffa. La vicenda coinvolge una terrazza fantasma, un episodio che potrebbe avere ripercussioni sulla sua posizione giudiziaria. La donna dovrà essere ascoltata nelle prossime settimane come parte del procedimento legale aperto contro di lei. La vicenda si svolge nel Tribunale di Pisa.

Maria Rosaria Boccia dovrà essere sentita nell'ambito del processo che la vede imputata a Pisa. Il dibattimento è agli inizi: l'udienza di lunedì è stata rinviata a fine giugno per un legittimo impedimento del difensore dell'imprenditrice di Pompei, salita alla ribalta della cronaca per l'affaire con l'ex ministro della Cultura e attuale consigliere regionale della Campania Gennaro Sangiuliano. Boccia è chiamata a difendersi nel tribunale pisano dall'accusa di truffa, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità: secondo l'accusa, avrebbe approfittato dell'amicizia di vecchia data con un coetaneo originario della provincia di Napoli ma residente nel pisano per lavoro, per "spillargli" 30mila euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Boccia a processo per truffa a Pisa: l'accusa sulla terrazza fantasma rischia di travolgerla

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